Acidente na BR-381, em Caeté, na Grande BHReprodução/redes sociais

Publicado 14/07/2024 09:47 | Atualizado 14/07/2024 09:48

Um acidente envolvendo um carro e uma carreta na noite deste sábado, 13, deixou três pessoas mortas e uma ferida na BR-381, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, todas as vítimas ficaram presas às ferragens no veículo de passeio, e somente uma sobreviveu. Ela foi encaminhada a um hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



A perícia foi acionada ao local. As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil.