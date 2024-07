Luciana Gimenez - Reprodução do Instagram

Publicado 24/07/2024 10:01

Rio - Luciana Gimenez, de 54 anos, está aproveitando as férias em Capri, na Itália. A apresentadora curtiu um passeio de barco pela ilha, na manhã desta quarta-feira (24), e posou de biquíni em em meio às belezas naturais do local. O clique foi compartilhado no Instagram Stories.

Na mesma rede social, a artista mostrou vídeos e fotos do 'Faraglioni' - pico rochoso em meio ao mar. "Esse aqui é o famoso Faraglioni. Diz a lenda que você tem que beijar embaixo para nunca mais largar do seu amor", comentou Luciana.

Momentos antes, a apresentadora exibiu as curvas ao posar de biquíni no quarto do hotel, onde está hospedada. "Estou acordando cedo, vou mostrar Capri para vocês. É uma cidade que já conheço há muitos anos, já passei minha lua de mel aqui, é uma cidade muito aconchegante, tem uma pracinha onde todo mundo se encontra. Vou tomar café e depois mostro o resto paCra vocês. Hoje vou sair de barco para um restaurante que amo", afirmou.