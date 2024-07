Caio Blat e Marcelo Serrado - Reprodução de vídeo

Caio Blat e Marcelo SerradoReprodução de vídeo

Publicado 24/07/2024 08:20 | Atualizado 24/07/2024 08:41

Rio - Marcelo Serrado contou durante o "Surubaum", apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, no canal de Gioh, no YouTube, nesta terça-feira (23), que já viu a parte íntima de Caio Blat, com quem gravou a novela "Beleza Fatal", primeira novela original nacional da Max na América Latina. O ator disse que ficou surpreso com o tamanho do pênis do marido de Luisa Arraes.

"Cara, eu manjava, mas, assim, em banho-maria, o negócio mole, é uma das coisas mais absurdas que já vi na minha vida. E [estava] mole. Eu fiquei constrangido. Estou elogiando. Estou lá contracenando, de repente olho, a gente tirou a cueca, e eu vi aquela situação toda", contou Marcelo. "Você não falou nada na hora", reagiu Caio.

Ao falar sobre masculinidade, Marcelo revelou que já falhou na hora H. "Já brochei na minha vida. Tem homens que falam que não, se colocam nessa posição. Isso é um absurdo. Quando aconteceu isso comigo, foi uma coisa muito dolorosa. Eu era adolescente. Eu poderia ter sido mais acolhido pela mulher", lembrou.

Surra de bunda

No programa, Caio disse que Marcelo levou uma surra de bunda durante uma gravação. "Teve um dia que chegou uma garota, que fazia shows, espetáculos. Ela tem uma personagem maravilhosa. A Fadinha. Disse: 'queria dar uma surra de bunda nele'", disse o ator. "Tomei uma surra de bunda", recordou Marcelo.

"Como é que é a surra de bunda?", perguntou Bruno. "Cara, a surra de bunda... Pesquisem aí, coloquem no Google. Era o seguinte: ela levantava, pegava ele assim com a perna por aqui e começava", explicou Caio, reproduzindo a posição. "Na cara?", perguntou Giovanna, surpresa. "Enfiando a cara dele. E o cara sufocando", completou o artista, aos risos.



"Nunca tinha vivido (isso). Já vi coisas que Deus duvida, mas a surra de bunda... Contracenar com o Caio naquela situação e ver a surra de bunda foi uma das coisas mais fortes", comentou Marcelo.

Beijo triplo

Durante uma brincadeira, Giovanna questionou os artistas se eles só cumprimentavam os amigos com aperto de mão, nunca com abraços ou beijos. "Eu beijo todos, a maioria na boca", disparou Caio. A apresentadora sugeriu, então, que o trio desse um selinho. Eles aceitaram a sugestão e se beijaram.