MC Mirella passa por cirurgia plástica e revela procedimentos realizados - Reprodução / Instagram

MC Mirella passa por cirurgia plástica e revela procedimentos realizados Reprodução / Instagram

Publicado 24/07/2024 19:22

Rio - MC Mirella atualizou os seguidores sobre o estado de saúde após ser internada em decorrência de uma cirurgia, a qual ela manteve em segredo. Nesta quarta-feira (24), a funkeira revelou que passou por intervenções plásticas no bumbum, abdômen e seios.

fotogaleria

"Eu fiz mastopexia com cicatriz de T reverso. O médico com quem eu fiz é um especialista, então tudo vai ficar bem delicado. Fiz lipo e lipoenxertia glútea, em que toda a gordura que sobrou de mim colocaram na minha bunda. Eu também coloquei 330 ml de silicone (nos seios)", contou a cantora.

"Eu fiz mastopexia com cicatriz de T reverso. O médico com quem eu fiz é um especialista, então tudo vai ficar bem delicado. Fiz lipo e lipoenxertia glútea, em que toda a gordura que sobrou de mim colocaram na minha bunda. Eu também coloquei 330 ml de silicone (nos seios)", contou a cantora.

Mirella disse que realizou a troca das próteses de silicone que já tinha. Na primeira cirurgia, a artista usou o silicone no formato de gota e agora trocou para formato super alto.



A artista já recebeu alta e está em casa se recuperando. "Ainda estou toda quadrada com tala e espuma. Já estou em casa, com os meus drenos pendurados, mas é isso".