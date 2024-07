Fernanda, Rodriguinho, Giovanna e Lucas Pizane - Reprodução do Instagram

Publicado 24/07/2024 07:37

Rio - Rodriguinho recebeu os ex-BBBs Fernanda Bande, Lucas Pizane e Giovanna Lima em sua casa, em São Paulo, nesta terça-feira (23), e compartilhou algumas fotos do reencontro com colegas de confinamento no Instagram. Nas imagens, o quarteto, que ocupou o quarto Gnomo no reality show, aparece sorridente.

"Dia muito bom com a gnomada presente. Bom receber vocês", escreveu o cantor na legenda. "Estamos juntos, velhote", respondeu Pizane, que vive um affair com Giovanna.

Nos stories, Fernanda mostrou que comeu churrasco na casa de Rodriguinho e fumou narguile pela primeira vez. Pizane conheceu o estúdio que o artista mantém em casa e pode gravar com ele. "Sessão de estúdio com um dos maiores produtores e compositores do país", comentou na legenda. Já Giovanna publicou alguns vídeos em que os amigos aparecem se divertindo.