Mell Muzzillo coloca o bronzeado em dia em praia da Zona Oeste

Rio - Mell Muzzillo, de 18 anos, aproveitou uma brechinha nas gravações de "Renascer", da TV Globo, para ir à praia. Intérprete de Ritinha na novela, a atriz colocou o bronzeado em dia nas areias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, nesta quarta-feira (24). Com um biquíni pequenininho, a artista exibiu as curvas no local e atraiu olhares. Para espantar o calor, Mell tomou banho de mar.

