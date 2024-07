Eliana mostra bastidores de nova temporada do ’Saia Justa’ - Reprodução de vídeo

Publicado 24/07/2024 12:17

Rio - Eliana, de 51 anos, retornou ao trabalho após curtir uns dias de férias em família. A apresentadora gravou a abertura da nova temporada do "Saia Justa", do GNT, e mostrou alguns registros dos bastidores em um vídeo publicado no Instagram, nesta terça-feira (23). A artista comandará a atração, que estreia no dia 7 de agosto, ao lado de Rita Batista, Bela Gil e Tati Machado.

fotogaleria

Em algumas imagens, Eliana aparece usando um vestido vermelho, com um grande decote nas costas, ao lado das colegas de trabalho em um estúdio. Todas dançam, conversam e posam para fotos durante as gravações.

"De volta ao Brasil e aos trabalhos! Vou apresentar o programa "Saia Justa" ao lado das maravilhosas Rita Batista, Bela Gil e Tati Machado. Bora balançar as 'saias', mulherada! Nosso encontro vai acontecer toda quarta feira, às 22h30, no GNT. Avisa que vai ter papo delícia, acolhedor, divertido e necessário", escreveu a apresentadora em um trecho da legenda.

"Ai, me deu gatilho! Ansiosa", comentou Tati Machado na publicação. "E vai ser massa", disse Rita Batista. "Tu é tão maravilhosa! Me encantei", declarou Bela Gil.