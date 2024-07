Ingra Soares homenageia o filho, Arthur - Reprodução do Instagram

Rio - Ingra Soares, mulher do cantor Zé Vaqueiro, prestou uma homenagem ao filho, Arthur, que completaria um ano, no Instagram, nesta quarta-feira (23). O bebê, que que nasceu com uma malformação congênita causada pela síndrome da trissomia do cromossomo 13, também chamada de síndrome de Patau, morreu aos 11 meses, devido a uma disfunção múltipla dos órgãos.

"Hoje o céu está em festa. 1 ano do Arthur, nos braços do senhor. Te amarei para sempre, você permanecerá vivo em meu coração. A gente ainda vai se encontrar, meu bebê, lá não haverá dor e nenhum sofrimento. Vamos caminhar juntos ao lado do pai celestial", escreveu Ingra.

Recentemente, a empresária também revelou que doará os pertences do filho a um Hospital Infantil Filantrópico, em Fortaleza. "Estou aqui separando as coisas do Arthur com o coração em paz e acredito que estou fazendo o certo porque eu sei que vou estar ajudando muito elas. Estou separando várias roupas, leite, fraldas e medicamentos".