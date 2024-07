Nego Di - Foto: Reprodução

Publicado 19/07/2024 19:54 | Atualizado 19/07/2024 19:56

Nego Di teria mentido sobre a quantia doada para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O ex-BBB havia anunciado uma doação de R$ 1 milhão de seus próprios recursos, mas, na realidade, apenas R$ 100 foram transferidos, conforme apurou o Ministério Público ao quebrar o sigilo de suas contas bancárias.

Nesta sexta-feira (19), o MP expôs a farsa do humorista. “Galera, gostaria de compartilhar com vocês uma decisão que a gente tomou aqui em casa hoje, minha patroa e eu. A gente conversou bastante, e eu fiz uma escolha que não foi fácil, confesso para vocês, mas a gente fez essa escolha de coração", declarou Nego Di, emocionado, na época.



"Decidi doar R$ 1 milhão para o Rio Grande do Sul. Mandei R$ 1 milhão para a vaquinha do meu parceiro Badin [Colono], que já estava em R$ 50 milhões. Eu sou um destes R$ 51 milhões", disse o comediante, criando expectativas sobre seu envolvimento na causa. Porém, segundo o órgão público, sua doação foi de apenas R$ 100,00.

A confirmação de que a doação anunciada era falsa é mais uma polêmica para a imagem pública do ex-brother. Vale lembrar que, na ocasião que fez a contribuição, Nego Di também criticou outros famosos, como Xuxa Meneghel e os apresentadores do PodPah, Mitico e Igão, pedindo que se manifestassem sobre a tragédia no Sul.



Nas redes sociais, internautas reagiram à mentira do influenciador. “Planta faz isso? Fala doou 1 milhão mas doou 100 reais”, ironizou um seguidor em referência ao bordão do reality show. “E vocês acham que é só ele que fez isso ? Só que não”, apontou outro. “Mds o tanto q tô rindo da galera que endeusou ele”, confessou um terceiro. “Como pode fazer isso ? Até onde vão as pessoas só pela fama”, questionou mais uma.