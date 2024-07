Amanda Kimberlly posta foto de Neymar no parto de Helena e web reage - Foto: Reprodução

Amanda Kimberlly posta foto de Neymar no parto de Helena e web reage

Publicado 19/07/2024 17:14 | Atualizado 19/07/2024 17:15

Amanda Kimberlly encantou seus seguidores ao compartilhar as primeiras fotos de Helena, sua filha com Neymar. Nesta sexta-feira (19), a influenciadora divulgou as imagens do parto, incluindo momento em que o atleta e seu filho mais velho, Davi Lucca, assistem ao nascimento da pequena ao lado de outros familiares.

Em seu perfil no Instagram, a modelo publicou uma série de fotos para agradecer pelo nascimento da filha. "Meu mês favorito, julho", escreveu ela na legenda do primeiro registro, que mostrava o pezinho da recém-nascida.

Em seguida, aproveitou para agradecer à fotógrafa Hanna Rocha, que capturou os momentos do parto. "Obrigada por tudo! Você foi tão incrível com nós duas, jamais esquecerei cada palavra e cada gesto de carinho que teve comigo no momento mais especial da minha vida", declarou Amanda, emocionada.



A influencer também fez questão de mencionar sua obstetra, Mayra Diniz, destacando o apoio recebido durante toda a gestação. "Um agradecimento especial para minha médica, que foi além do lado profissional e me deu muita força nestes 9 meses", afirmou.

Na legenda de uma foto que mostra Neymar e Davi Lucca, filho do jogador com Carol Dantas, além de Nadine Gonçalves, mãe do atleta, Amanda expressou sua gratidão: "Minha rede de apoio, obrigada por tudo. Deus e vocês".



Vale ressaltar que Helena, que veio ao mundo em São Paulo no dia 3 de julho, é fruto de um breve relacionamento entre Amanda e Neymar. Além dela, Davi Lucca e Mavie, Neymar pode estar prestes a reconhecer mais uma criança. A húngara Gabriella Gáspar move um processo de paternidade contra o jogador, alegando que sua filha de 10 anos é fruto de um relacionamento com ele.

Nas redes sociais, as fotos dividiram opiniões. “Agora não resta dúvidas porque a Bruna resolveu assumir que voltou pra ele, pra marcar território”, apontou uma internauta. “Eita, como é uma amante agradecida à Deus”, ironizou outra. “Rede de apoio boa essa. Tanto que engravidou quando a outra estava recém parida, no auge do puerpério e de resguardo, criticou uma terceira.



Ainda assim, houve quem defendesse a modelo. “Ah gente me julgue, porém achei fofo eles lá. O neymar com celular o filho .. pode ser os meus hormônios da gravidez, mas achei legal”, declarou uma seguidora. “Menino ney foi e levou a família toda. E ainda tinha gente falando que não era vdd era só mais uma pra ganhar mídia”, pontuou mais um.