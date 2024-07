Após indiretas de Zilu e Igor Camargo, Graciele Lacerda celebra gravidez - Foto: Reprodução

Após indiretas de Zilu e Igor Camargo, Graciele Lacerda celebra gravidezFoto: Reprodução

Publicado 19/07/2024 20:25 | Atualizado 19/07/2024 20:27

Graciele Lacerda completou 15 semanas de gravidez nesta sexta-feira (19) e mandou um recado nas redes sociais. Em uma mensagem tocante, a noiva de Zezé Di Camargo falou sobre a importância de ser grata pelas experiências boas e ruins. Após receber supostas indiretas de Igor Camargo e Zilu Godoy, a noiva de Zezé Di Camargo se pronunciou.

“Meus amores, eu tô tão feliz e queria dividir essa alegria com vocês. Tão bom quando a gente sonha, idealiza, planeja e as coisas começam a acontecer, a se revelar, a dar andamento. Tô muito agradecida a Deus”, iniciou ela.



Ela continuou refletindo sobre os altos e baixos da vida. “Na verdade, eu sou agradecida a Deus por tudo na minha vida. Pelas coisas ruins e pelas coisas boas. A gente tem que ser agradecida a tudo. As coisas ruins porque são aprendizado, amadurecimento”, contou.



A influenciadora ainda completou com uma mensagem positiva sobre as bênçãos que têm recebido. “E as coisas boas porque Deus é incrível. E aí a gente vai vendo cada sinalzinho dele”, encerrou ela, que também comentou ter amanhecido sem enjoos.



Enquanto isso, Zilu Godói e seu filho, Igor Camargo, usaram as redes sociais na quinta-feira (18) para mandar indiretas após o anúncio da gravidez. Igor, proibido de citar a esposa do pai devido a polêmicas passadas, celebrou uma decisão judicial favorável, destacando a integridade de sua advogada.

“Com a notícia que recebemos hoje, a palavra do dia é ‘agradecimento!”, escreveu ele, agradecendo também a Deus e à sua advogada, Dra. Adriana Pacheco, pela vitória. Zilu, por sua vez, demonstrou orgulho do filho: “Que orgulho de você, meu filho, com sua atitude de HOMEM. Te amo”.