Ao lado de Davi Lucca, Neymar compartilha primeiras fotos da filha HelenaFoto: Reprodução

Publicado 19/07/2024 17:24 | Atualizado 19/07/2024 17:37

O mistério acabou! Logo após Amanda Kimberlly publicar os primeiros registros da filha, Neymar assumiu a paternidade nas redes sociais. O famoso publicou fotos acompanhando o parto da pequena ao lado de Davi Lucca, seu primogênito. Tudo indica que o craque assumiu de vez a criança e ainda levou toda a família para acompanhar o nascimento.

Em seu perfil no Instagram, o famoso publicou uma série de fotos do nascimento da terceira herdeira. "Helena 03/06/2024", declarou ele na legenda, destacando a data que a pequena veio ao mundo. Nos registros, Neymar aparece com o filho enquanto veem a menina pela primeira vez, mas protegida por uma barreira de vidro.

Nas fotos seguintes, o atleta exibe a recém-nascida sozinha, nos braços da obstetra. Para encantar os seguidores, ele inclui um vídeo do rostinho da bebê e deixa que escutem a sua respiração. Por último, o jogador derreteu a internet com uma foto de Davi Lucca segurando a irmãzinha pela primeira vez.

Nos comentários, internautas se encantaram por Helena. “Bem vinda princesa”, declarou a jogadora de vôlei Maria Elisa Antonelli. “Parabéns bro! Muita saúde pra ela”, desejou um seguidor. “Todo amor do mundo pra vocês”, comentou outra. “Parabéns mon ami, seja bem vinda Helena! Saúde, Deus abençoe”, cravou mais uma.