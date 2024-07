Viviane Araújo abandona entrevista após pergunta sobre Belo - Foto: Reprodução

Viviane Araújo abandona entrevista após pergunta sobre BeloFoto: Reprodução

Publicado 19/07/2024 20:45 | Atualizado 19/07/2024 20:49

Viviane Araújo acabou entrando em uma polêmica. Na tarde desta sexta-feira (19), o programa "Fofocalizando" exibiu uma entrevista com a famosa, durante lançamento do livro de Aguinaldo Silva. Na ocasião, a atriz se irritou ao ser questionada sobre o documentário de seu ex-marido, Belo, e abandonou o repórter.

No início da entrevista, a artista falou com carinho sobre Aguinaldo Silva, relembrando que ele foi o primeiro a lhe dar uma personagem em uma novela. Ela destacou a importância do papel de Naná, na trama "Império". "Eternamente grata", declarou, demonstrando sua admiração pelo roteirista.



O clima mudou quando o jornalista perguntou sobre o documentário de Belo. Viviane prontamente respondeu: "Ah, isso eu não vou falar, não, tá?". Após insistência, a atriz explicou que não queria comentar, pois fazia parte de seu passado. "Então não tem por que eu ficar falando sobre esse assunto, tá bom?", completou, encerrando a conversa.



Desconfortável com a insistência do repórter, Viviane Araújo decidiu encerrar a entrevista. Após ser perguntada novamente se havia recebido o convite para participar do documentário, ela virou as costas e se retirou. Em meio ao constrangimento, a atriz perguntou a um homem presente se ele gostaria de tirar uma foto, ao que ele concordou. A famosa então encerrou a situação com um sorriso e um beijo para o programa.