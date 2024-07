Catia Fonseca emociona com relato ao vivo de Nadja Haddad sobre filho - Foto: Reprodução

Catia Fonseca emociona com relato ao vivo de Nadja Haddad sobre filho

Publicado 19/07/2024 19:22 | Atualizado 19/07/2024 19:32

No programa "Melhor da Tarde" desta sexta-feira (19), Catia Fonseca não conteve as lágrimas ao ouvir o relato de Nadja Haddad, que recentemente perdeu Antônio, um dos filhos gêmeos que nasceu prematuro e morreu após duas semanas internado na UTI neonatal.



Com cuidado, a apresentadora tentou mencionar a perda: “Você passou, aí eu acho que não foi só você, a família inteira, né? Por um momento que a gente nunca imagina que vai passar, mas que a gente não tá livre de passar. Que é você ter um caso na família e com os seus filhos, de eles nascerem … eles estão crescendo, estão evoluindo a cada dia e, de repente, um deles, né, o Antônio, chegou a cumprir a missão dele e ele partiu”, iniciou, emocionada.



Com lágrimas nos olhos, ela continuou: “E eu acho que esse momento, que a gente fica assim, a pessoa, ‘cara, como que ela conseguiu passar por isso’? Porque você acompanhar, só pra quem teve filhos, vai entender, você sente aquela vida dentro de você. Você já sente um vazio quando sai. Quando se perde…”, declarou.



A mãe dos trigêmeos também se comoveu, lembrando do filho que se foi. “Você sabe que eu não consigo nem ver vídeos que eu tenho do coração batendo na minha barriga, porque dá vontade de voltar no tempo. Ah, meu Deus, ele ainda tava ali. Mas eu entendo”, afirmou Nadja.



“E você sente isso, né? Sinto. Às vezes demora pra gente deixar de sentir, parece que são os órgãos que acham, mas você sente como se estivesse ali, né?”, perguntou a apresentadora.



“Sim. Eu ainda tô nesse processo, né? Só tem dois meses que eu ganhei os bebês. Vai fazer três meses daqui, sei lá, dez dias. Então eu ainda tô vivendo isso, mas eu tenho uma fé tão intensa. A minha relação de intimidade com Deus é tão grande que eu, em nenhum momento, eu questionei. É claro, na hora a gente tenta entender”, confessou a influenciadora.

Nas redes sociais, o trecho do programa repercutiu. “Fiquei emocionada”, admitiu uma fã. “Cátia vc é puro coração, emoção”, cravou outra, com um emoji chorando. “Nenhuma mãe, esquece, ou volta a ser como antes”, refletiu uma terceira. “Já perdi um filho, em acidente e minha enteada também”, contou mais uma.