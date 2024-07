Núbia Oliiver curte férias paradisíacas ao lado do noivo em Curaçao - Foto: Divulgação

Núbia Oliiver curte férias paradisíacas ao lado do noivo em Curaçao

Publicado 19/07/2024 15:09

Núbia Oliiver, com mais de 30 anos de carreira e uma figura icônica da televisão brasileira, está aproveitando férias inesquecíveis ao lado do noivo, o advogado Francisco Silva, em Curaçao. Conhecida por sua sensualidade e carisma, Núbia continua inovando e se adaptando à era digital. Para a coluna Daniel Nascimento, a famosa enviou algumas fotos do passeio.



O casal escolheu Curaçao como destino de férias, um lugar mágico com águas azul-turquesa. Durante a estadia, Núbia e Francisco visitaram várias praias, incluindo as mais recomendadas e bonitas, como Porto Mari, Lagun, Kalki, Piskado, Kokomo, Mambo, Cas Abao e Kenepa.



“Conhecemos a Blue Cave, que é demais. Nadamos com golfinhos e tartarugas. Também fomos para Klein Curaçao, uma ilha a duas horas de barco que vale muito a pena visitar.”



Klein Curaçao é famosa por suas embarcações naufragadas, como o Maria Bianca, que afundou nos anos 80, e o veleiro francês Tschao, que naufragou em 2007. Além disso, o icônico farol rosa Prins Hendrik, de 1850, é uma das atrações da ilha.



Em Willemstad, Núbia e Francisco exploraram os bairros de Punda e Otrobanda, conhecidos por suas casas coloridas e arquitetura histórica. A cidade também possui vários fortes, muitas lojas e a famosa ponte flutuante.



“Colocamos o nosso cadeado no Punda Love Hearts, simbolizando o amor eterno para todo sempre.”



Para Núbia, a viagem tem sido incrível, e as férias continuam. Ela compartilhou momentos especiais com seus seguidores nas redes sociais, destacando as belezas de Curaçao e a alegria de estar ao lado do noivo:



"Esta viagem tem sido uma das mais incríveis que já fizemos. Curaçao é um verdadeiro paraíso e cada dia aqui é uma nova descoberta. Ainda temos mais alguns dias para explorar e mal posso esperar para ver o que mais esta ilha maravilhosa tem a oferecer. Férias perfeitas ao lado do meu amor."