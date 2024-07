Mari Gonzalez - Reprodução/Instagram

Mari GonzalezReprodução/Instagram

Publicado 19/07/2024 14:55 | Atualizado 19/07/2024 14:59

Mari Gonzalez compartilhou recentemente um vídeo respondendo perguntas de seus seguidores, no qual revelou como começou sua carreira. A ex-sister explicou que era modelo e foi descoberta por um membro do elenco do Pânico enquanto trabalhava em uma ação no aeroporto de Salvador. Porém, Anderson Montes, ex-maquiador do programa, se mostrou indignado com suposta ingratidão da influencer.



De acordo com Anderson, foi ele quem descobriu Mari Gonzalez no aeroporto de Salvador. Ao contar para Carioca, também do Pânico, sobre a jovem com potencial para ser Panicat, o mesmo preferiu não se envolver por estar casado na época. O próprio maquiador então teria enviado fotos da baiana para Emílio Surita, o que resultou na ida dela para São Paulo e no início de sua carreira na televisão.



Visivelmente chateado, Anderson desabafou: “O que me revolta é a ingratidão da pessoa, de vir em uma rede social e ficar mentindo. Em todos os programas por onde ela passa, por onde ela vai, fala que quem descobriu ela foi uma pessoa do elenco, o que é mentira.”



Para adicionar mais lenha na fogeuira, ele contou que Nicole Bahls, outra ex-Panicat, não se dava bem com a influenciadora, principalmente devido à suposta ingratidão que ela demonstrava. Segundo ele, a famosa não aceitava o fato de Mari nunca ter reconhecido publicamente o papel de Anderson em sua descoberta, o que teria gerado muitos conflitos nos bastidores do programa.

Nas redes sociais, o assunto repercutiu e internautas não concordaram com o desabafo. “Maquiador do pânico = pessoa do elenco”, afirmou uma seguidora, defendendo Mari Gonzalez. “Mas o maquiador do pânico não é alguém do elenco? Ele queria o que? Que ela marcasse o @? Não entendi (risos)”, declarou outra. “Ué, mas ela não mentiu. Só não contou o nome da pessoa que descobriu ela”, apontou mais uma.