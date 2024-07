Camilla de Lucas - Reprodução/Instagram

Camilla de Lucas Reprodução/Instagram

Publicado 19/07/2024 11:15 | Atualizado 19/07/2024 11:16

Camilla de Lucas utilizou suas redes sociais para mandar uma indireta aos influenciadores que promovem jogos de azar. A ex-sister criticou a constante divulgação de novas plataformas de apostas, afirmando que os seguidores têm razão em deixar de seguir aqueles que só falam disso.



"Comecei do zero na internet e não precisei ficar tirando dinheiro de seguidor", garantiu a ex-BBB. "Amore, se a internet não está dando dinheiro com publicidade, vamos divulgar um currículo. [...] Ninguém mais quer trabalhar, não? Eu já falei pra vocês várias vezes que, se pra mim nada der certo, eu pego minhas coisinhas e volto de onde eu vim. Não tem essa de arranjar um jeitinho, não tem", disparou.



Camilla também relembrou como, antigamente, alcançar um milhão de seguidores no Instagram ou no YouTube era motivo de grande celebração, muitas vezes com festas. "O mais importante pra mim sempre foi a credibilidade. [...] Se a marca pra mim não faz sentido, eu não fecho. Dinheiro não compra credibilidade, aprendam", enfatizou.



O desabafo repercutiu entre os seguidores, que apoiaram a postura da ex-BBB. “Influenciador que indica joguinhos tem 0 credibilidade”, cravou uma internauta. “Parei de seguir 70% dos influenciadores que seguia por causa disso”, revelou outra. “Não conseguem mais publicidade justamente por isso”, afirmou um terceiro. “Arrasou na palavras, concordo plenamente”, afirmou mais um.