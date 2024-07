Ex-affair de Neymar mostra demais ao se trocar em aeroporto do Rio - Foto: AgNews

Publicado 19/07/2024 08:42 | Atualizado 19/07/2024 09:19

A ex-Multishow Tainá Maia, que já foi apontada como affair de Neymar, passou por uma situação embaraçosa no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Ao tentar se trocar às pressas no estacionamento, a influenciadora foi flagrada por paparazzis de plantão, que registraram o momento exato em que ela acabou revelando mais do que queria.



Nas imagens, Tainá aparece se trocando entre os carros, exibindo detalhes comprometedores de sua lingerie branca e seus seios enquanto vestia um novo look. A cena inusitada rapidamente se espalhou nas redes sociais, deixando os seguidores da modelo em alvoroço. "Confira as fotos" se tornou um dos tópicos mais comentados.



Tainá que possui mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, já participou de reality shows como 'Túnel do Amor 2', exibido pelos canais 'Globo' e 'Multishow'. A modelo e atriz continua a atrair a atenção do público, não só pelos trabalhos, mas também por episódios inusitados como este.



Além das especulações sobre Neymar, Tainá também já foi ligada ao atacante Richarlison, do Tottenham e da seleção brasileira.