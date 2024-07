Sophia Valverde estava escalada para ser a protagonista de ’Poliana Moça’ - Reprodução/Instagram

Publicado 18/07/2024 20:45 | Atualizado 18/07/2024 20:49

Sophia Valverde, que trabalhou no SBT entre 2016 e 2022, fez um desabafo detonando a emissora de Silvio Santos. Conhecida por seu papel em "As Aventuras de Poliana" e "Poliana Moça", a atriz se mostrou indignada ao comentar um vídeo compartilhado pelo canal.



Em uma live no TikTok, a artista interagiu com os seguidores sobre o assunto. “Acabei de ver o vídeo que uma emissora postou. O que a gente ia esperar? Coisa boa? Não! Principalmente vindo dessa pessoa, eu pensaria duas vezes antes de falar sobre a dor do outro”, iniciou.

A famosa continuou, sem citar diretamente o SBT, e lamentando a insistência dos demais em abordar essa fase da sua vida. “É uma coisa que nem viralizou e que, glória a Deus, não me afeta mais. Acho que eu já superei, mas as pessoas não conseguem superar”, apontou.



Para quem não lembra, ela estreou no canal em 2013 com a personagem Maria de Chiquititas. “Fiquei sabendo que uma emissora em que eu estive há 10 anos está debochando aparentemente de mim. Do canal [na internet], eu já esperava. Agora, da emissora?! Gente, pelo amor de Deus! Dez anos jogados no lixo! É sério que vão começar a falar mal de mim agora?”, perguntou.



No final de seu desabafo, a atriz até recordou Reynaldo Boury, ex-diretor de novelas do canal, que veio a falecer em 2022. “Se o Seu Boury estivesse aqui, não aconteceria isso. Mas tem uma pessoa que está que, meu Deus… Vou ficar quieta, porque daqui a pouco vou estar falando besteira”, concluiu.



O vídeo que teria incomodado Sophia Valverde foi publicado pela TV ZYN, o canal do SBT no YouTube voltado para o público jovem. Nas imagens, a atriz Bela Fernandes ironiza um áudio da artista, da época em que terminou o namoro com Rafa Almeida.