Rafael Cardoso está solteiro - Divulgação/TV Globo

Publicado 18/07/2024 16:40 | Atualizado 18/07/2024 16:43

Rafael Cardoso encantou seus seguidores ao postar uma foto de sua infância ao lado de uma imagem de sua filha caçula, Helena, de 7 meses. Nesta quinta-feira (14), o ator reapareceu nas redes sociais para questionar os seguidores sobre algo importante para qualquer pai: se ele é ou não "a cara" da caçula.

Em seu Instagram, o famoso criou uma enquate perguntando: "Parece? Ou não?". A pequena que surgiu na imagem é Helena, fruto de um breve relacionamento com a psicóloga Carol Ferraz. O artista também é pai de Aurora, de 8 anos, e Valentim, de 5, com a ex-esposa, a influenciadora Mari Bridi.



Para quem não acompanhou, Rafael Cardoso esteve envolvido em várias polêmicas nos últimos meses. Ele foi acusado de agredir o dono de um bar na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O ator também teria flertado com outras mulheres enquanto era casado com Mari Bridi e foi criticado por apoiar declarações homofóbicas nas redes sociais.



Vale ressaltar que o artista aceitou um acordo com o Ministério Público para encerrar o processo penal por agressão e ameaça ao gerente de bar. Ele teve a opção de pagar dois salários mínimos a uma instituição ou prestar serviços comunitários por quatro meses. Alexandre Ramalho, seu advogado, informou que o mesmo optou pela primeira opção.