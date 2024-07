Arthur Aguiar testa leite materno para curar infecção nos olhos e diverte seguidores - Foto: Reprodução

Publicado 18/07/2024 15:36 | Atualizado 18/07/2024 15:54

Arthur Aguiar revelou que pretende se casar com Jheny Santucci, sua atual namorada e mãe de seu filho, Gabriel, de 5 meses. A revelação veio através de uma interação nas redes sociais e a declaração do famoso surpreendeu os internautas. O ator já chegou a subir no altar de surpresa com sua ex-mulher Maira Cardi, com quem teve a primeira filha Sophia, de 5 anos.

A revelação veio através de uma interação de Jheny com seus seguidores no Instagram, onde ela abriu uma caixinha de perguntas e foi questionada sobre os planos de casamento. "Vocês falam de um jeito como se estivéssemos juntos há 10 anos", brincou a empresária.



Apesar de o relacionamento ainda ser recente, o casal confirmou que têm planos de oficializar a união. "Calma. Se a gente não tivesse essa intenção, não faria sentido estarmos juntos. Vai chegar a hora, acalmem o coração", afirmou a influenciadora. "Só se eu fosse louco de não casar, né? Te amo", declarou o ator.

Jheny então aproveitou o momento para se derreter em elogios ao namorado e pai de seu filho. "Ele é muito carinhoso! Se fosse seco ou bruto, jamais estaria comigo, porque eu sou uma ursinha (risos), gosto de carinho e demonstração de amor todos os dias. E ele faz isso muito bem, graças a Deus", disse ela



Arthur Aguiar e Jheny Santucci oficializaram o namoro em junho do ano passado. Logo depois, em setembro, anunciaram a espera de seu primeiro filho juntos. O casal chegou a se separar durante a gravidez, mas confirmaram a reconciliação na virada do ano e seguem juntos desde então.