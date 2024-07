Michele Umezu - Divulgação

Michele Umezu tem grandes planos para realizar no segundo semestre de 2024. Além de seus treinos intensos, a fisiculturista anunciou que lançará um programa em seu canal do YouTube. A ex-affair de Ronaldo Fenômeno explcou que a ideia é entrevistar diversas personalidades sobre temas relevantes. Além disso, ela contou que Alexander, filho com o jogador, deve mudar para Nova York.

Durante um bate-papo, a musa fitness detalhou o novo projeto: "[Será no] meu canal onde vou falar de diversos temas. Vou apresentar o programa com entrevistas com empresários, coach’s, atletas, artistas, pastores e pessoas de diversos nichos. Eles vão compartilhar seus testemunhos de vida em bate-papos descontraídos", iniciou.



A fisiculturista também está animada com sua nova mentoria. "Estou muito feliz em começar esse novo empreendimento, algo que vai ajudar muitas pessoas e também me ajudar nessa nova fase. Aprender faz parte da minha vida. Recentemente, finalizei meu curso de Diet & Coach Nutrition nos EUA, com um diploma válido internacionalmente", afirmou.



A mãe do filho de Ronaldo Fenômeno pretende seguir estudando para expandir seus conhecimentos. "Estou fazendo mais três cursos: personal trainer, psicanálise e, este ano, pretendo finalizar todos eles", revelou a empresária.



Já Alexander, filho mais velho da influenciadora, tem seus próprios planos. "Estou me preparando para o próximo ano. Quero estudar e começar a treinar boxe. Meu pai me presenteou com uma luva autografada pelo Mike Tyson. Também estou planejando morar em Nova York", contou.



Por fim, Michele destacou que, apesar de todos os projetos, sua fé é prioridade. "Estou dando mais atenção ao meu lado espiritual. Embora tenha me afastado um pouco devido aos campeonatos e aos julgamentos sobre meu estilo de vida, antes do fisiculturismo, fui diaconisa em uma igreja pentecostal. Inclusive, Alexander também tem um grande apreço pela igreja pentecostal", concluiu.