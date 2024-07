Mariana Godoy - Reprodução / Instagram

Publicado 18/07/2024 11:22 | Atualizado 18/07/2024 11:26

Mariana Godoy fez uma revelação impactante sobre assédio que teria sofrido no início de sua carreira na televisão. A ex-apresentadora da Globo contou que, no final dos anos 1980, quando trabalhava na TV Gazeta, em São Paulo, foi assediada por seu então chefe, o jornalista Roberto Avallone, falecido em 2019. Segundo ela, Avallone tentou beijá-la à força.



Em entrevista ao canal do YouTube do jornalista Cosme Rímoli, Mariana explicou que havia recebido uma proposta para fazer um teste na RecordTV e decidiu informar Avallone sobre a oportunidade. "Eu não iria sem avisar meu chefe. Era tão certa, tão correta, que achava que não poderia aceitar o convite para ir a outro lugar, nem para fazer teste, nem para conversar, se não avisasse à pessoa que tinha me contratado", declarou.



A profissional relatou que, ao compartilhar a notícia, o ex-chefe reagiu de forma inapropriada. "Quando eu contei isso para o Avallone, ele ficou tão feliz com a fidelidade, que pegou minha boca para me dar um beijo, como se fosse um prêmio. Eu dei um tapa, um empurrão, saí de lá, e fui chorar no banheiro. Fiquei arrasada e com medo", recordou.



Apesar do episódio traumático, a jornalista optou por não reportar o caso. "Eu disse: 'não, não quero [denunciar]. Não por nada, mas o Avallone não fez isso como quem diz 'ou você me beija, ou está fora'. Foi porque ele era sem noção, extremamente vaidoso e realmente achava que um beijo dele era um prêmio para alguém", explicou, decidindo manter distância na época.



Vale destacar que Mariana Godoy tornou-se conhecida nacionalmente após apresentar jornais na Globo, onde trabalhou por 23 anos antes de sair em 2014. Em seguida, ela se juntou à RedeTV! e posteriormente foi contratada pela RecordTV, onde segue atualmente, dando continuidade à carreira na televisão brasileira.