Angelina Jolie e Brad Pitt continuam envolvidos em uma acirrada disputa judicial, e nesta quarta-feira (17), a equipe jurídica da atriz emitiu um comunicado. A famosa fez um apelo emocionante ao ex-marido, pedindo que ele encerre a briga para que a família possa “encontrar um caminho de cura”. A batalha gira em torno da venda da participação da atriz na vinícola Château Miraval, que eles compraram juntos em 2008.



Essa disputa judicial tem se estendido por quase uma década, com ambos os lados debatendo a venda das ações de Jolie na vinícola, avaliada em US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,7 bilhões). Brad Pitt tem controlado todas as propriedades e a marca de vinhos Miraval desde 2021, enquanto busca impedir a venda da participação de Angelina.



O advogado de Angelina, Paul Murphy, solicitou que o ator desistisse do processo, que impede a atriz de vender sua parte da vinícola. “Pitt tem o controle de todas as propriedades que o casal compartilhou, bem como o controle do negócio (a marca de vinhos Miraval), mas ainda assim exige mais e está processando Angelina em US$ 67 milhões (aproximadamente R$ 370 milhões), mais indenizações punitivas”, explicou em nota ao TMZ.



O profissional sugeriu que o famoso vem punindo a artista e escondendo comportamento abusivo. "Ao fazer isso, Pitt questionou diretamente porque tentou punir e controlar Angelina, exigindo um NDA (acordo de não-divulgação) recentemente para cobrir sua má conduta e abuso pessoal. Estas ações são centrais neste processo. Não estamos surpresos que o Sr. Pitt tenha medo de entregar os documentos que demonstram esses fatos", afirmou.



Em 2023, Angelina Jolie chegou a expor detalhes de agressões que teria sofrido durante uma viagem da França à Califórnia com o ex-marido. "Enquanto Angelina pede novamente ao Sr. Pitt para encerrar a briga e finalmente colocar sua família em um caminho claro para a cura, a menos que o Sr. Pitt retire seu processo, Angelina não tem escolha a não ser obter as evidências necessárias para provar que suas alegações estão erradas”, finalizou o advogado.