Marina Sena abre álbum de fotos de viagem pela EuropaReprodução / Instagram

Publicado 18/07/2024 20:02 | Atualizado 18/07/2024 20:03

Marina Sena, de 27 anos, surpreendeu seus seguidores nesta quinta-feira (18) ao exibir cada curva e detalhe do seu corpo em uma série de fotos nas redes sociais. No ensaio, a cantora posou nua, cobrindo suas partes íntimas com acessórios. A resposta dos internautas foi imediata, com muitos elogios à coragem e outros detonando a estética da artista.



Nos comentários, fãs da influenciadora não pouparam palavras de admiração, incluindo seu namorado, Juliano Floss, de 20 anos. "Uma mais foda que a outra", escreveu ele. "Fale baixo que eu tô contemplando a maior beleza do mundo", declarou um admirador. "Não tem como te olhar e ouvir e não te querer, Marina", disparou outra em referência à música.



Já alguns apenas fizeram questão de criticar a cantora. “Só anda pelada...aff”, apontou uma internauta. “Caramba nem parece a mesma pessoa”, reparou outro. “Voz de Taquara”, detonou uma terceira. “Ela é babado meismo né galera!?”, ironizou mais um.

Recentemente, na última terça-feira (18), Juliano Floss compartilhou registros de uma viagem em grupo que fez com Marina e amigos. Em Saint-Tropez, na França, a dupla aproveitou com a presença de nomes conhecidos como Anitta, MC Daniel e o Álvaro. "Diário de Bordo: levei a câmera para o barco e deu nisso (a última é bônus)", escreveu o tiktoker, ao publicar várias fotos.