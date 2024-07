Deborah Secco posta vídeo sem roupa em camarim móvel - Reprodução/Instagram

Publicado 18/07/2024 14:59 | Atualizado 18/07/2024 16:44

Deborah Secco, aos 44 anos, surpreendeu ao revelar que sua fama de "transante" não condiz com a realidade de sua vida sexual. A atriz comentou que, apesar de falar abertamente sobre sexo, sua intimidade não é tão movimentada quanto se pensa.

Durante sua participação no podcast de Valen Bandeira, ela abriu o coração sobre o assunto. "Tenho uma fama de ser transante e eu nem sou tanto. Sou só uma pessoa que fala sobre isso de forma natural e acho mesmo que todo mundo deveria falar", explicou.



A atriz acredita que sua fama se deve à sua postura franca sobre o tema. "Sou mãe de uma mulher e acho que o prazer da mulher é tabu ainda. Mulher falar sobre sexo é tabu, homem não. Homem pegar geral e falar o que faz é normal, e para a gente é sempre vexatório, pecaminoso, errado e não é errado", refletiu.



A famosa também se mostrou incomodada com a atenção dada apenas às suas declarações sexuais. "Me incomoda um pouco porque acho que tenho muitas outras coisas para falar, que mereciam ser ouvidas, mereciam ser viralizadas também. Sou uma pessoa muito livre. Sexo foi um assunto dentro da minha casa desde que eu sou pequena, para mim isso é normal, por isso falo abertamente assim. Eu acho mesmo que a gente precisa falar sobre isso", desabafou.



A atriz já falou sobre diversos temas íntimos em podcasts, incluindo sua bissexualidade, sua relação com o ex-marido Hugo Moura, prazer feminino e habilidades na cama. Apesar de não buscar repercussão com o tema, Deborah Secco continua a defender a importância de falar abertamente sobre sexo, buscando normalizar o assunto e promover a liberdade de expressão feminina.