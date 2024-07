Linn da Quebrada anuncia pausa na carreira para tratar depressão - Reprodução

Publicado 18/07/2024 14:31 | Atualizado 18/07/2024 14:35

Linn da Quebrada retornou às redes sociais nesta quinta-feira (18), para comemorar seus 34 anos. Após um período afastada, em que se internou em uma clínica de reabilitação para cuidar da saúde mental, Lia cantora voltou e compartilhou uma imagem marcante com os seguidores.

Em seu perfil do Instagram, a famosa posou ao lado de um cavalo e com o cabelo raspado. Na legenda, ela escreveu: "Assim faço… Me movo, moro e renasço, feito capim que se espalha. Muito prazer, a nova Eva voltou e hoje está fazendo aniversário".



Recentemente a artista anunciou sua internação em uma clínica e preocupou muitos fãs. "Estou passando aqui para dizer que eu estou ótima. Fiquei sabendo que veicularam algumas informações de que estou em uma clínica para me cuidar, para cuidar da minha cabeça, do meu espírito. Estou fazendo o que sinto que é o melhor pra mim nesse momento”, revelou a cantora.



A ex-sister também falou sobre o cuidado com sua saúde mental. "Tratando de uma depressão, tratando de um momento que percebi que precisava cuidar da minha saúde mental para voltar para vocês, da melhor maneira possível, e voltar a trabalhar com mais consciência de quem eu sou", afirmou.



Para finalizar, Linn deixou uma mensagem de esperança aos seus seguidores: "Se conscientizar de que, quando a gente não está bem, a gente faz o melhor pela gente. É isso que estou fazendo no momento. Cuidando de mim, da minha saúde mental, logo menos estou de volta para vocês, então não precisa ficar com saudades. E vou voltar da melhor maneira possível”.