Vicent MartellaFoto: Araujo/Agnews e Reprodução/Instagram

Publicado 18/07/2024 11:01 | Atualizado 18/07/2024 11:03

Vincent Martella, famoso por interpretar Greg Wuliger na série "Todo Mundo Odeia o Chris", desembarcou na manhã desta quinta-feira (18) no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. A vinda ao Brasil é para participar do evento Anime Friends, que acontece neste fim de semana, atraindo muitos fãs de cultura pop e anime.



O eterno Greg chamou atenção por onde passou após descer mais uma vez em solo brasileiro, sendo simpático e posando para fotos com os fãs. Ele também não economizou sorrisos para as câmeras dos paparazzi que estavam no local.



Há apenas três meses, Vincent havia desembarcado no mesmo aeroporto após um grande aumento em sua popularidade nas redes sociais, graças a uma campanha feita por brasileiros. A mobilização dos fãs tinha como objetivo superar o número de seguidores de Tyler James Williams, o protagonista de "Todo Mundo Odeia o Chris". Em abril, essa meta foi atingida com sucesso.



Na época, Vincent estava com 2,4 milhões de seguidores, enquanto Tyler tinha 2,3 milhões. O esforço dos fãs brasileiros aconteceu após o ator postar uma foto usando uma camiseta com a frase: "Eu sou famoso no Brasil". A publicação viralizou e recebeu até comentários de celebridades. Hoje, o artista conta com 6,2 milhões de seguidores.