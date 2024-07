Cleo posa de vestidinho recortado e chinelo e divide opinões - Reprodução

Publicado 18/07/2024 09:04 | Atualizado 18/07/2024 09:06

Cleo, filha dos renomados Glória Pires e Fábio Júnior, abriu seu coração ao abordar temas delicados relacionados à sua vida pessoal e profissional. A atriz, que constantemente enfrenta críticas sobre seu corpo e sua arte nas redes sociais, revelou que muitas vezes sentiu que não possuía credibilidade.

"Eu já me senti muito descreditada. Algumas vezes já aconteceu em situações de trabalho, mas também na vida cotidiana, de simplesmente não ser levada a sério", iniciou ela em entrevista ao "Ambulatório da Moda", no Youtube.



A famosa então enumerou os motivos que acredita estarem por trás desse contexto. "Sei lá, por causa da sua roupa ou por causa de alguma fofoca que saiu sobre você, e que nem é verdade. Mas no fim, no fundo, é meio por ser mulher, porque se fosse homem e tivesse qualquer fofoca, isso não ia mudar nada", afirmou.

Cleo também falou sobre seu estilo único. “Eu gosto muito da semiótica bruxa, porque eu me sinto muito bruxona mesmo, na vida. E teve uma época que eu brinquei muito com essa linguagem, com esse tema. Faz parte do Dark Pop, que é um álbum sobre relações tóxicas, sobre como você se sente, ou por baixo ou quando você consegue sair de uma relação, as coisas que você sente, coisas que você pensa", explicou.

Recentemente, a irmã de Fiuk surgiu nas redes sociais para compartilhar uma série de fotos no aniversário de uma amiga. A jovem posou com um vestido de crochê rosa recortado e chinelos, dividindo opiniões. "Essa moda de ser só pele e osso está estranha", criticou uma seguidora. "Infelizmente as mulheres sofrem quando elas estão mais cheinhas, vão para cima falando mal... quando elas aparecem magras demais, a mesma coisa. É muito triste essa realidade", defendeu outro.



O álbum Dark Pop é um reflexo profundo sobre relações tóxicas e os desafios emocionais que surgem com elas, oferecendo uma visão de superação. Em 2023, a influenciadora brilhou na série "A Magia de Aruna", do Disney+, interpretando a personagem Cloe. Esse papel marcou seu retorno às telas, sendo seu último trabalho como atriz até o momento.