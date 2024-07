Marcus Buaiz ganhou homenagem de aniversário da namorada, Isis Valverde - Reprodução/Instagram

Isis Valverde e Marcus Buaiz estão no centro de uma nova polêmica devido a mudanças em seu noivado. Porém, desta vez, a decisão alarmante de adiar o casamento envolve uma terceira pessoa: a mãe da atriz, Rosalba Nable. A dupla optou por remarcar a data após a senhora serdiagnosticada com câncer de mama.

Diante desta devastadora notícia, que certamente vêm abalando a artista e o empresário, os noivos resolveram remarcar o casamento, inicialmente previsto para novembro deste ano, para 2025. Segundo informações exclusivas do portal LeoDias, a nova data escolhida para o casamento é 3 de maio.

Além de adiar o evento, o casal também decidiu mudar o local da cerimônia, que antes seria realizada em Vitória, no Espírito Santo, ou em Salvador, na Bahia, agora deve acontecer no interior de São Paulo. Em relação ao tamanho do evento, a festa deverá contar com a presença de mais de 180 convidados.

O relacionamento entre a atriz e o empresário começou após ambos passarem por separações em 2022. Marcus Buaiz havia se divorciado de Wanessa Camargo, enquanto Isis Valverde terminou seu casamento com André Resende.

Vale ressaltar que, a mãe da artista tem recebido apoio dos internautas, amigos e familiares. Recentemente, ela agradeceu pela presença de pessoas especiais em sua vida. Em seu perfil no Instagram, Rosalba publicou uma foto com sua filha, seu genro, seu neto Rael, de 5 anos, seu namorado Carlos Wanderson e mais duas amigas.