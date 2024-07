Graciele Lacerda - Reprodução/Instagram

Após compartilhar um vídeo mostrando a reação de sua mãe ao saber de sua gravidez, Graciele Lacerda, mulher de Zezé Di Camargo, se abriu com os seguidores nesta quarta-feira (17). A influenciadora explicou porque dona Maria das Graças Lacerda ficou tão surpresa ao saber que ela espera um bebê. Além disso, a famosa revelou porque escondeu a gestação.

A influenciadora revelou que estava tentando engravidar sem compartilhar a jornada com a mãe para evitar ansiedade e decepção. "A minha mãe não esperava, porque depois de várias tentativas que eu tive, que não deram certo, eu parei de contar pra ela, eu não contava mais pra ela, porque ela sofre muito, ela ficava muito ansiosa e ela acabava me deixando mal também e eu ficava triste", explicou, emocionada.

"Então eu comecei a não contar pra ela mais, a esconder dela, ela perguntava, eu falava: 'tô vendo, vou ver o que faço, tá tudo certo, no momento certo', sempre eu falava assim, ela ficava muito apreensiva, ela não esperava mesmo eu chegar lá e ter essa notícia pra contar pra ela", continuou a futura mamãe.



Graciele contou que só compartilhou a notícia com sua mãe e sua sogra antes dos três meses de gestação. "Eu quis fazer essa surpresa tanto pra minha mãe, quanto pra minha sogra, eu fiz só pras duas, porque não dava pra fazer com todo mundo, eu queria ter feito com os meus irmãos, com outras pessoas da família, mas não dava porque não tinha tempo", revelou.

A influenciadora também revelou que só dividiu a última tentativa com amigos próximos. "Algumas pessoas que conviviam comigo sabiam, como o Zezé e o João. Depois que fiz uma limpa na minha vida, consegui engravidar na primeira tentativa. Deus me abençoou", afirmou, referindo-se à sétima tentativa bem-sucedida.