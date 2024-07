Lucas Buda dá calote em p*teiro de Manaus: ’Errei, fui moleque’ - Foto: Reprodução

Publicado 17/07/2024 13:11 | Atualizado 17/07/2024 14:25

Após ver seu nome envolvido envolvido em polêmica de suposto calote a estabelecimento em Manaus, o ex-BBB Lucas Buda admitiu ter saído sem pagar de uma boate de entretenimento adulto na capital amazonense. Nas redes sociais, o rapaz confessou o erro e ainda divertiu os seguidores ao recriar meme do jogador de futebol Neymar.

Para quem não acompanhou, os rumores começaram a circular depois que uma página recebeu uma mensagem anônima alegando que um ex-BBB havia dado um calote em boate local. A mensagem foi compartilhada nas redes sociais e, antes que fosse revelado o nome do envolvido, o famoso admitiu o erro. O local conhecido como “Rêmulos” foi o cenário da polêmica.



Em um comentário de publicação sobre o assunto, o influenciador admitiu o ocorrido: “Eu fui no Rêmulos e saí sem pagar, galera. Errei, fui moleque”, escreveu ele aos risos. A declaração surpreendeu os seguidores, que não esperavam uma confissão tão espontânea do ex-BBB.



A confissão gerou uma enxurrada de reações nas redes sociais. “Como é amigo?”, questionou um internauta. “Pelo menos tinha que ter pago no @ né Buda! (risos)”, ironizou outro. “Só pagando mesmo pra ter e ainda sai sem pagar o serviço da moça”, detonou uma terceira. “Tive que ler e reler para acreditar e continuo não acreditando! Que fase para os ex-bbb”, debochou mais um.