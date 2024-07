João Vicente de Castro ironiza foto de termômetro do ex-BBB Davi Brito - Foto: Reprodução

Publicado 17/07/2024 11:09 | Atualizado 17/07/2024 11:19

Após o ex-BBB Davi Brito entrar em uma nova polêmica, dessa vez devido a suposta febre falsa, João Vicente de Castro teria decidido brincar com o alvoroço criado pelo ex-BBB. O ator usou as redes sociais para revelar que faltaria em um compromisso e compartilhou uma foto falsa como desculpa, divertindo os internautas.

Tudo começou quando o ex-BBB Davi Brito compartilhou nos stories do Instagram que estava se sentindo mal após fazer uma tatuagem enorme no braço. Ele disse que tinha febre de 38,6º e, por isso, não poderia se encontrar com Tamires Assis, seu affair. A foto, no entanto, foi rapidamente identificada como sendo retirada da internet.



Com a descoberta, os internautas não perdoaram e começaram a tirar sarro de Davi Brito por ter usado uma imagem falsa. Foi então que o ator João Vicente de Castro decidiu entrar na brincadeira. Ele usou seus próprios stories para justificar sua ausência em um compromisso, mas de uma maneira bem humorada, seguindo a mesma lógica de Davi.



"Galera, só passando para avisar que eu tinha um compromisso importante, mas infelizmente não vou conseguir chegar porque o pneu do meu carro furou", disse João Vicente, enquanto mostrava a foto de um pneu furado que pertencia a um banco de imagens. A piada rapidamente se espalhou pelas redes sociais, arrancando risadas dos seguidores.



“O pior foi ele deixar a moça sair de Manaus e só avisar quando estava em Brasília, misericórdia”, refletiu uma internauta. “Pra quem levou um tapinha no pé por cima do cobertor e falou que foi com um tamanco, isto não é nada”, ironizou outra. “Imagina um médico fazendo essas falcatruas? Deus nos livre”,ponderou mais uma.