Repórter da Globo viraliza ao tentar se proteger de besouro ao vivoFoto: Reprodução

Publicado 17/07/2024 09:14 | Atualizado 17/07/2024 09:20

Na internet o que não falta são vídeos de perrengues vividos por repórteres, seja em entradas ao vivo ou programas gravados. Assim como os demais, a jornalista Eliane Moreira, da Globo, também não está livre dos momentos constrangedores da profissão. Inclusive, ela viralizou com seu próprio meme sobre o assunto enquanto tentava “se salvar” de um besouro.



Em um vídeo publicado em seu perfil do Instagram, a repórter compartilhou uma passagem que entrou para “a série ‘desafios do ao vivo’”, como ela mesma chamou. “Eu já estava dividindo tela ao vivo com os meus colegas quando meu olho viajava no medo que eu tenho”, iniciou a repórter.



A mesma tentava se concentrar na reportagem, mas um inseto não permitia. “Por trás das câmeras meu cinegrafista, coitado, lutava incansavelmente contra um besouro para eu poder entrar tranquila ao vivo”, explicou ela. O profissional chegou a recorrer a uma cadeira para atingir o inseto enquanto a repórter falava ao vivo no jornal.



“Nisso eu saio do ao vivo e me acabo de rir, enquanto o jornal ainda estava no ar. Todo mundo estava querendo saber o que estava acontecendo, claro, e eu explicava. Aí o Marcílio foi conferir se o besouro tinha morrido realmente e terminou de eliminar o bicho”, relatou ela, por fim.



Nos comentários, internautas se divertiram com a situação. “Existe colega de serviço; existe parceiro de trabalho; existe equipe de reportagem… e existe esse cinegra, que está em outro patamar”, elogiou um seguidor aos risos. “Prêmio de funcionária do ano por não ter ‘rido’ no Ao Vivo”, ironizou outro. “O problema desse vídeo é que ele acaba”, brincou uma terceira. “Te entendo amiga, também morro de medo”, compadeceu mais uma.