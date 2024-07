Após ser detido, Nego Di pode pegar até 8 anos de prisão; Entenda - Foto: Reprodução

Após ser detido, Nego Di pode pegar até 8 anos de prisão; EntendaFoto: Reprodução

Publicado 17/07/2024 08:10 | Atualizado 17/07/2024 08:21

O influenciador Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, foi preso pela Polícia Civil no último domingo (14), em Florianópolis, devido à suspeita de estelionato. O humorista já estava na mira do Ministério Público do Rio Grande do Sul por suposta lavagem de R$ 2 milhões. Agora, a coluna descobriu que o ex-BBB poderá enfrentar uma pena de até 8 anos de prisão.

Em contato com o advogado criminalista Robson de Abreu Barbosa, o mesmo informou a este colunista que, conforme análise do caso, o ex-brother provavelmente será denunciado “pelo crime de estelionato com majoração da pena”. Isso porque, enquanto no estelionato comum a pena é de 1 a 5 anos de prisão, na fraude eletrônica, ela vai de 4 a 8 anos.

O advogado continuou: “Se houver uso de redes sociais, contatos telefônicos ou outros meios fraudulentos semelhantes, a pena será de quatro a oito anos de reclusão e multa”, garantiu. Uma vez que o famoso é investigado por rifas virtuais consideradas ilegais, o caso se encaixa, “pois ele utilizou outros meios fraudulentos semelhantes para benefício próprio”.

Além disso, o criminalista ressaltou que, conforme a quantidade de denúncias e vítimas, Nego Di poderá pegar pena máxima e até mesmo perder o réu primário. “Não podemos esquecer que o caso ganhou notoriedade”, alertou Robson.

Em um primeiro momento, segundo a polícia, o humorista não ajudou na operação. “Ele teve a chance de colaborar com a justiça, ficou calado, e foi expedido o mandado de prisão para não influenciar e atrapalhar nas investigações”, explicou o advogado.