Sandy e Lucas Lima foram casados por 15 anosReprodução / Instagram

Publicado 17/07/2024 10:36 | Atualizado 17/07/2024 10:39

Lucas Lima usou suas redes sociais nesta quarta-feira (17) para rebater um comentário de um seguidor em uma foto onde aparece jantando com amigos. Desde o fim de seu casamento com Sandy, muitos internautas têm insinuado que o músico passou a aproveitar mais a vida, sugerindo que a artista o "segurava". O influenciador, no entanto, garante que esses rumores não procedem.



Em seus stories do Instagram, Lucas compartilhou a mensagem do seguidor: "Vivendo o que nunca viveu, é ele", referindo-se ao momento de descontração com amigos. O músico não hesitou em responder com sarcasmo, afirmando que recebe comentários semelhantes todos os dias: "Sim, eu nunca tinha jantado com amigos antes do cativeiro", debochou.



Para quem não acompanhou, recentemente, o músico resgatou um vídeo de 2022, ainda durante seu casamento com Sandy, no qual aparece dançando em cima de uma mesa com uma rosa na boca durante uma festa de casamento. Ele enfatizou que a cantora estava presente e se divertindo junto.

"Não é como se esse vídeo fosse secreto. Eu postei nos Stories na época. Mas não dava para usar isso para falar mal da Sandy. É muito tóxico ser sommelier de sorrisos, querer me comparar comigo do passado sendo que nem me viu na época. E sempre para bater na mulher, sempre culpando a mulher", iniciou.



Lucas finalizou sua resposta destacando a felicidade de ambos após a separação e negando qualquer tipo de restrição durante o casamento. "Eu estou feliz, a Sandy está feliz e nunca nos podamos. Muitíssimo pelo contrário. Sempre nos incentivamos e graças a ela eu sou uma pessoa melhor [...] e agora que se abram as portas dos conselhos daqueles que não sabem absolutamente nada de quem somos", concluiu. A cantora ainda comentou: "Pois é… a gente (e só a gente) sabe".