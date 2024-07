Simony - Reprodução/Instagram

Publicado 17/07/2024 10:26 | Atualizado 17/07/2024 11:01

A cantora Simony, que recentemente venceu uma batalha contra o câncer, foi uma das convidadas para o lançamento de uma linha de produtos de beleza na cidade de Curitiba nesta terça-feira (16).



Amigos da coluna Daniel Nascimento, que estavam presentes, disseram que a festança teria sido um verdadeiro sucesso, exceto pelo suposto estrelismo da eterna vocalista do grupo “Balão Mágico”. Segundo eles, a famosa teria dificultado sua presença desde o início da produção do evento.



Entre os convidados para o lançamento da marca “Tá Louca” estavam Rita Cadillac, Claudinho Negritude, Patrícia de Sabrit, Oscar Magrini, Lu Lacerda e até Manoel Gomes (do hit "Caneta Azul"). No entanto, segundo nossas fontes, quem mais teria chamado a atenção foi a cantora Simoni, mas não pelos motivos esperados.



A artista teria causado burburinho desde sua chegada, quando teria se recusado e tentado não embarcar no voo previsto, alegando que estava lotado. Já em Curitiba, ao ser informado que os artistas convidados iriam almoçar em um restaurante reservado pela organização do evento, e que uma van estava sendo disponibilizada para que todos fossem juntos, Simony teria se negado a descer do quarto, ela teria afirmado que no contrato não mencionava “almoçar com todos”.



A situação teria se repetido na saída do hotel para o evento, que começou às 19h no restaurante Boudet Art e Wine, quando Simony teria questionado a ideia de ir acompanhada por outros convidados na van. A cantora teria exigido um carro particular para levá-la à festa, essa teria disso o ápice de suas demandas.



Já durante o evento, quando Claudinho Negritude chamou a veterana ao palco, ela teria deixado escapar que não havia sido contratada para cantar. Ainda assim, acabou cedendo ao pedido e puxou uma capela da música "Balão Mágico", para a alegria dos fãs presentes.



Xi, será que a artista deixará saudades entre a equipe e convidados do evento?

Com tudo, a coluna Daniel Nascimento entrou em contato com a assessoria de Simony que negou as informações.