Vídeo: Xamã viraliza ao se revoltar com aumento das passagens no RioFoto: Reprodução

Publicado 17/07/2024 10:15 | Atualizado 17/07/2024 10:20

Xamã, de 34 anos, viralizou nas redes sociais ao se revoltar com os preços das passagens do sistema público de transporte do Rio de Janeiro. Durante uma brincadeira, o artista foi desafiado a adivinhar as tarifas de trem, ônibus, metrô, VLT, barca e BRT, e suas reações chamaram a atenção do público.



Durante participação em conteúdo do "Tropa da Mainstreet", a piada estava no histórico de composições do cantor pedindo a redução dos preços das passagens, como em seus hits "Era Uma Vez", "Poesia Acústica #6", "Poesia Acústica #11" e "Malvadão 3". Esses apelos renderam um compilado viral e um meme sobre o assunto.

Ao ser informado pelo entrevistador que a passagem de trem havia aumentado, Xamã deu R$ 4,80 como palpite. Quando soube que o preço real é R$ 7,10, ele ficou indignado. "Car*lho! Vai tomar no c*! Abaixa essa p*rra aí... tá f*da! Não sei o que fazer mais, não", exclamou ele, citando seu próprio meme.



Em outro momento do vídeo, o rapper deu o palpite de que a tarifa do VLT seria R$ 5,80, quando na verdade custa R$ 4,30. Ao ouvir do entrevistador que o preço estava "suave", ele se revoltou novamente. "Suave o car*lho!", discordou, refletindo a insatisfação com os preços altos.



Ao final do vídeo, Xamã deixou um recado às autoridades. "Aumentou pra car*lho essa p*rra! Abaixa essa p*rra aí! Em todo lugar tinha que ter uma passagem pelo menos mais barata também, dar uma condição do trabalhador conseguir chegar mais rápido no trabalho, chegar na casa da cheirosa...", concluiu.