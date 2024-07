Affair de Davi Brito tem viagem para Salvador cancelada pelo ex-BBB - Foto: Reprodução

Publicado 17/07/2024 12:33 | Atualizado 17/07/2024 12:37

Após Davi Brito publicar uma foto de um termômetro, retirada da internet, alegando estar doente, Tamires Assis revelou que estava voltando para Manaus a pedido do ex-BBB. A manauara estava a caminho de Salvador para visitar o baiano, mas foi surpreendida pelo pedido de adiamento da viagem. Nas redes sociais, a dançarina compartilhou sua frustração e rebateu críticas.



Tamires fez questão de esclarecer que a decisão de retornar foi por vontade de Davi. "Ele resolveu adiar essa minha ida para Salvador," explicou ela, que estava entrando no avião, no aeroporto de Brasília, quando recebeu a notícia. Alguns seguidores a acusaram de desistir da viagem por vontade própria, mas a dançarina reafirmou que respeitou o pedido do affair.



Em publicação da musa do Boi Garantido com o ex-BBB, internautas questionaram a atitude do campeão da casa mais vigiada do Brasil: “Ele ama tanto ela que hoje dispensou ela do aeroporto mesmo, se valorize!”, disparou uma internauta. “Oxe ele diz que te ama e manda você volta pra trás? Porque estava com febre ( febre do Google)”, ironizou outro. “Esse eu sinto orgulho em dizer: Nunca me enganou”, garantiu uma terceira.

Além das críticas direcionadas a Davi Brito, muitos seguidores aconselharam Tamires a terminar o relacionamento. "Moça, eu sendo baiano de Salvador, peço desculpas pelo comportamento infantil e idiota do vencedor do BBB. Mas se puder te dar um conselho, eu te darei: cai fora, esse rapaz é o 'Rei da mentira'. Aqui em Salvador todos nós fomos enganados e já sabemos quem ele é", disparou um usuário.