Silvio SantosReprodução / SBT

Publicado 17/07/2024 15:08 | Atualizado 17/07/2024 16:26

Silvio Santos foi internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, após ser diagnosticado com o vírus H1N1. O apresentador de 93 anos foi hospitalizado na noite desta terça-feira (16). A assessoria de imprensa do SBT afirmou que o veterano passa bem, mas a instituição ainda não divulgou informações detalhadas sobre o estado do comunicador.



Conforme noticiado pela Folha de S. Paulo, apesar do otimismo da assessoria, fontes próximas ao apresentador, informaram que Silvio Santos segue internado sem previsão de alta. A equipe médica estaria monitorando de perto a situação devido à idade avançada do apresentador, realizando uma série de exames para garantir que ele receba o melhor cuidado possível.



Silvio Santos, afastado das telas do SBT há cerca de dois anos, tem seu programa agora comandado pela filha e herdeira, Patrícia Abravanel. Amigos próximos, como Carlos Alberto de Nóbrega, apresentador do "A Praça É Nossa", expressaram dúvidas sobre um possível retorno do apresentador às câmeras.

Após a notícia da hospitalização do famoso, internautas desejaram melhoras. “Toda energia do mundo para uma rápida e breve recuperação!”, declarou um seguidor. “O melhor e maior comunicador da tv que já existiu. Melhoras Silvão”, desejou outro. “Saúde para esse ícone da TV Brasileira. Sou fã demais!”, elogiou uma terceira. “Espero q ele volte rapidão pra casa”, afirmou mais um.