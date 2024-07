Irmã de Davi Brito defende ex-BBB após polêmica com termômetro - Foto: Reprodução

Irmã de Davi Brito defende ex-BBB após polêmica com termômetroFoto: Reprodução

Publicado 17/07/2024 16:40 | Atualizado 17/07/2024 16:46

Davi Brito causou polêmica ao compartilhar uma imagem de um termômetro, retirada da internet, afirmando estar com febre e cancelando um encontro com a musa do Boi Garantido Tamires Assis. O relato viralizou nas redes sociais e levantou críticas, com famosos como João Vicente de Castro debochando do ex-BBB . Após a repercussão, a irmã do baiano, Raquel Brito, resolveu se pronunciar.

Revoltada com a situação, a irmã de Davi negou os rumores. "Você sabe qual é o mal do século? Muitos se baseiam no que encontram e postam nas redes sociais, idealizam e compartilham, e acabam internalizando" iniciou.

Em seguida, ela desmentiu a própria affair do vencedor do reality show. "Tamires estava em contato conosco 'dentro de um quarto de hotel', mas as pessoas adoram fofocas e inventam coisas para gerar notícias falsas! Mas afinal, qual é o objetivo disso?", questionou.

"Chega a ser o cúmulo do absurdo. (…) Qualquer coisinha, Davi hoje não pode respirar mais. Ele não pode beber, não pode sair (…) ele não pode nada. Porque toda a mídia está em cima dele hoje", afirmou, mostrando seu apoio ao irmão.

Por fim, ela revelou já ter conversado com o ex-participante da casa mais vigiada do Brasil. Eu disse a ele hoje: 'Quando você tiver noção que você perdeu a sua liberdade, tu cai na real'. É isso, todo mundo em cima de uma narrativa só. Parem com isso", finalizou.