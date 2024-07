Ex-Malhação Renata Sayuri é internada em uma clínica pisquiátrica - Foto: Reprodução

Ex-Malhação Renata Sayuri é internada em uma clínica pisquiátricaFoto: Reprodução

Publicado 17/07/2024 14:47 | Atualizado 17/07/2024 14:50

Renata Sayuri, conhecida como a 'Kira' do programa 'Band Kids', está passando por um momento difícil. Aos 43 anos, a ex-apresentadora está internada em uma clínica psiquiátrica no interior de Minas Gerais, lutando contra o vício em entorpecentes. A artista está recebendo tratamento de instituição filantrópica especializada em dependentes químicos.

A notícia foi revelada no quadro 'A Hora da Venenosa', da TV Record, apresentado por Fabíola Reipert. Segundo a jornalista, Renata está recebendo cuidados na Fundação Gedor Silveira. Amigos próximos da artista revelaram que ela está bastante debilitada devido ao uso excessivo de drogas. Há duas semanas, a atriz preocupou seus fãs ao postar um vídeo interpretando um personagem fictício, onde aparecia com os dentes deteriorados e olhar perdido.



Vale destacar que Renata Sayuri iniciou sua carreira no SBT, participando do programa "Fantasia". No entanto, foi ao assumir a apresentação do "Band Kids" que ela conquistou o público infantil com seu talento e carisma, marcando uma geração de telespectadores.



Nas redes sociais, internautas expressaram seu pesar pela situação da famosa. "As drogas acabam com a família, profissão e a dignidade das pessoas", lamentou um seguidor. "Que Deus tenha misericórdia de todos os dependentes químicos", desejou outro.