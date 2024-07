Andrea de Nóbrega da calote de R$ 53 mil em joalheria e é processada - Foto: Record TV

Publicado 17/07/2024 15:10 | Atualizado 17/07/2024 15:13

Andrea de Nóbrega, ex-mulher de Carlos Alberto de Nóbrega, está envolvida em um imbróglio judicial! A coluna Daniel Nascimento descobriu, com exclusividade, que uma joalheria moveu ação contra a socialite, alegando inadimplência na compra de um anel de diamantes e ouro amarelo, no valor de R$ 45.600,00, adquirido em dezembro de 2022.Segundo o estabelecimento, Andrea teria acordado o pagamento parcelado em 12 vezes, contudo, até o momento, efetuou apenas uma transferência bancária de R$ 2.000,00. Conforme o documento que a coluna teve acesso, a autora tentou uma cobrança amigável, oferecendo um parcelamento com valores inferiores, mas não obteve sequer uma resposta.Na ação monitória, a empresa pede a quantia atualizada de R$ 53.082,42, considerando juros e correção monetária. A juíza responsável, Dra. Renata Bittencourt Couto da Costa, expediu mandado de pagamento, dando a Andrea um prazo de 15 dias para quitar a dívida ou recorrer.Vale destacar que nos autos da ação que tivemos acesso, Andrea, que tem endereços em Alphaville e Santana de Parnaíba, foi citada no dia 16 de abril deste ano. No entanto, a ex-mulher de Carlos Alberto Nóbrega ainda não se manifestou após intimação da Justiça.