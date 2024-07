Larissa Manoela e André Luiz Frambach - Reprodução / Instagram

17/07/2024

Larissa Manoela, de 23 anos, e André Luiz Frambach, de 27, comemoraram nesta quarta-feira (17) o marco de dois anos de relacionamento. Nas redes sociais, o casal emocionou os seguidores ao fazer uma breve retrospectiva de sua história de amor, que já rendeu polêmicas na mídia, principalmente em relação aos pais da atriz.

"Dois anos namorando, um ano e seis meses noivos, sete meses casados. A vida toda e além, com você", escreveu a artista em uma postagem conjunta com o marido, derretendo corações entre os seguidores do casal.

“Admiro a coragem dela! Escolheu a paz ao lado do esposo, fofos”, elogiou uma seguidora. “Preciso dizer o quanto sou apaixonado por vocês? O quão lindo é ver o amor e o quanto um faz bem ao outro…”, disparou outro. “Realmente o que Deus une , ninguém separa”, refletiu uma terceira. “Meta de casal é essa”, cravou mais uma.



Vale lembrar que o casal se conheceu em 2020, durante as filmagens do longa "Modo Avião". Em 2021, tiveram um breve romance, mas foi em julho de 2022 que o relacionamento realmente evoluiu. A conexão entre eles foi tão intensa que, em dezembro do mesmo ano, decidiram ficar noivos.



No ano seguinte, em uma cerimônia intimista a dupla de artista se casaram, celebrando a união com uma lua de mel em Petrópolis, no Rio de Janeiro. "Pois é simples como qualquer um pode ver: estamos simplesmente destinados a ser", escreveu o casal na época.



Antes de se casarem, Larissa e André fizeram uma sinastria amorosa, uma técnica da astrologia que estuda os relacionamentos através do mapa astral do casal. O teste revelou pontos fortes e aspectos a serem melhorados, o que só fortaleceu ainda mais a relação. "Foi uma experiência incrível que nos fez ter ainda mais certeza do nosso amor", afirmou André.