Após decisão de Fred, web aponta ciúme do namorado de Bianca Andrade - Foto: Reprodução

Publicado 17/07/2024 20:17 | Atualizado 17/07/2024 20:19

Bianca Andrade e Fred voltaram a ser assunto na internet após a influenciadora dar uma festa de aniversário para o filho do ex-casal, Cris. Os rumores começaram quando os fãs notaram a ausência do ex-BBB no evento. Após Boca Rosa revelar que o jornalista optou por comemorações separadas para o filho neste ano, a atitude deu o que falar nas redes sociais.



A festa aconteceu na mansão da empresária, em São Paulo, e a ausência de Fred chamou atenção. A famosa assegurou que eles estão em paz, mas isso não convenceu muitos seguidores. Na verdade, os fãs da influencer e do ex-casal já imaginam que o comunicador está com ciúmes de Luca Daffrè, namorado da ex-sister.

"A real é que Fred ainda nutre sentimentos pela Bianca, o término deve ter sido difícil para ele", comentou uma. “A mente evoluída dele vai embora quando ela arruma alguém”, alfinetou outra. “Foi só ela começar a namorar que a ‘família feliz’ terminou”, ironizou a terceira.



Vale lembrar que no ano passado, Fred e Bianca celebraram juntos o aniversário de Cris, o que aumentou as especulações sobre um possível incômodo do jornalista com o novo relacionamento da ex. A empresária anunciou o término com o ex-BBB em abril de 2022, após o casal permanecer junto por dois anos. Agora, ela namora o modelo italiano Luca Daffrè, com quem assumiu a relação no início de março.