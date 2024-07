Aguinaldo Silva volta atrás sobre Nany People dar vida à Odete Roitman em remake de 'Vale Tudo' - Foto: Reprodução

Publicado 17/07/2024 21:16 | Atualizado 17/07/2024 21:21

Após muitas expectativas entorno do assunto, Aguinaldo Silva desmentiu a escolha de Nany People para o papel de Odete Roitman no remake de "Vale Tudo". Embora o próprio autor tenha afirmado que a famosa seria uma escolha interessante, o mesmo esclareceu que tudo não passou de uma pegadinha. Além disso, ele revelou quem seria a tal atriz ideal

Durante uma conversa com Marcos Bulques, do "Conexão Entrevista", o autor corrigiu a própria declaração: “Isso foi uma brincadeira. A Nany é uma pessoa ótima, maravilhosa, mas a Odete Roitman não podia ser [vivida por] uma transsexual, porque ela não era transsexual na novela”, explicou.

Questionado acerca de quem poderia reviver o papel, o profissional citou um nome conhecido das telas. “Eu acho que a gente não tem nesse momento atrizes, que é uma questão de época, como aquelas atrizes que faziam esse tipo de personagem. Ainda tem algumas, mas mais veteranas, tipo Cássia Kis, por exemplo, que poderia fazer uma bela Odete Roitman”, apontou.



Em seguida, ele ressaltou que o remake promete mudanças em relação à versão original. “Não sei se vai ser tão boa, pode ser até melhor, mas não vai ser a mesma novela. Isso não pode, porque a época é outra, o tom das novelas é outro. Vale Tudo é uma novela libertária, falava de um Brasil meio complicado, uma época bastante complicada da vida brasileira”, recordou.



Aguinaldo então explicou o motivo da nova abordagem para o folhetim. “Hoje em dia, as coisas acontecem de uma outra maneira, então não sei que tom a novela vai ter, mas ela não pode ter aquele tom libertário que ela tinha, porque na época, se estava brigando por uma série de coisas que fazem parte do livro de história”, destacou.



Vale destacar que o remake de "Vale Tudo" tem previsão de estreia apenas para 2025, mas as especulações sobre a escolha do elenco já correm soltas. Beatriz Segall, atriz que deu vida à Odete Roitman na novela original está afastada da TV. Para o papel da veterana, durante entrevista, o autor revelou o nome de Nany, algo que acabou por desmentir.