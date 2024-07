Davi Britto e musa do Boi Garantido, Tamires Assis - Reprodução

Publicado 18/07/2024 08:44 | Atualizado 18/07/2024 08:54

Tamires Assis usou suas redes sociais para lançar uma mensagem enigmática em meio à polêmica com seu affair, Davi Brito, ex-BBB 24. O influenciador cancelou um encontro quando ela já estava no aeroporto para encontrá-lo e usou uma foto falsa para se justificar. A influenciadora falou sobre "pobreza de caráter", gerando especulações entre os seguidores.



Em seus stories de seu Instagram, a Musa do Boi Garantido compartilhou uma foto com uma frase enigmática: "Não importa o costureiro, o tecido ou o preço na etiqueta, quem é pobre de caráter, anda sempre mal vestido”, declarou o texto.

A frase foi rapidamente interpretada como uma indireta certeira ao ex-motorista de aplicativo e internautas não hesitaram em apoiá-la: “Ele merece depois do que fez ela passar hoje”, comentou uma seguidora. “Errou feio, Davizão”, criticou outro. “Ela não mentiu”, afirmou um terceiro. “Tamires falou tudo”, cravou mais um.

Além disso, a jovem apagou uma foto que tinha com o ex-BBB em suas redes sociais e deixou de seguir o baiano, que retribuiu o unfollow. Tudo indica que o romance não sobreviveu à suposta "febre" de Davi Brito, que teria compartilhado foto de termômetro retirada da internet para comprovar doença.