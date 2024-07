Ex-BBB Alane Dias é confirmada na novela das seis 'Garota do Momento' - Foto: Reprodução

Publicado 18/07/2024 10:32 | Atualizado 18/07/2024 10:37

Alane Dias, ex-participante do BBB 24, está confirmada no elenco de “Garota do Momento”, a próxima novela das seis da Globo, substituindo “No Rancho Fundo” a partir de novembro. No entanto, diferente de outras ex-BBBs, a bailarina terá um papel menor. A medida busca evitar críticas severas do público, facilitando sua aceitação como atriz.



A estratégia da emissora é introduzir Alane apenas quando a novela já estiver no ar, evitando que ela ofusque outros atores, especialmente Maisa Silva, que fará sua estreia na Globo como a vilã da trama. Com isso, a entrada da ex-sister será um segundo lançamento, ganhando destaque na cobertura midiática e promovendo a novela de Alessandra Poggi.



Após o término do BBB 24 em abril, a dançarina teve a oportunidade de fazer testes para o banco de talentos da Globo. Sua performance foi impressionante, tanto para "Garota do Momento" quanto para "Volta por Cima", próxima novela das sete. A informação é que artista se destacou nas audições, conquistando a equipe e garantindo sua participação na nova produção.



A trajetória de Alane, bailarina desde criança, sempre incluiu o sonho de atuar. Produtores de elenco já haviam notado seu potencial durante o BBB. Desde o fim de “Malhação”, o reality show vem se tornando a nova vitrine de talentos para a emissora, e a paranaense é mais um exemplo de como o programa pode abrir portas no meio artístico.