Militão gasta R$ 210 mil em leilão e é detonado: 'Pagar pensão não quer' - Foto: Victor Chapetta/AgNews e reprodução/YouTube

Militão gasta R$ 210 mil em leilão e é detonado: 'Pagar pensão não quer'Foto: Victor Chapetta/AgNews e reprodução/YouTube

Publicado 18/07/2024 09:50 | Atualizado 18/07/2024 10:33

Em meio às brigas com Karoline Lima por conta da pensão e guarda da filha Cecília, de 2 anos, Eder Militão marcou presença no leilão beneficente do Instituto Vini Jr. na última quarta-feira (18), no Rio de Janeiro. O zagueiro do Real Madrid arrematou um dos lotes por mais de R$ 200 mil, gerando uma onda de críticas nas redes sociais por conta de sua participação no evento.

O atleta estava acompanhado da esposa, Tainá Castro, em uma das mesas mais próximas ao palco do evento e deu lances para arrematar um boneco de Vini Jr., que imita o jogador de futebol. O atacante deu o lance mais alto e levou a peça para casa por R$ 210 mil, o que causou polêmica entre os internautas.

"Pagar isso de pensão ele não paga, né", disse uma internauta. "Na hora de pagar a pensão, chora", apontou uma. "Mas a filha tu quer que more em Pirituba", comentou outra, referindo-se ao bairro periférico de São Paulo onde Karoline diz que o jogador ofereceu pagar o aluguel.

Karoline também expôs que Militão se recusou a pagar por algumas aulas de natação da filha e teria ficado devendo R$ 800 para a professora. "Pagar a pensão, natação e uma casa digna ele não quer, né. Que ódio de um homem", criticou uma terceira. "Pessoal da natação poderia colocar as mensalidades no leilão para ver se o Militão arremata", ironizou mais uma.