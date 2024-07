SBT confirma internação de Silvio Santos para tratamento de Influenza A - Foto: Reprodução

Publicado 18/07/2024 11:51 | Atualizado 18/07/2024 13:59

Na manhã desta quinta-feira (18), o SBT confirmou que Silvio Santos está internado para tratar um quadro de Influenza A. A notícia foi revelada por Michelle Barros durante o programa "Chega Mais", após a emissora negar que o apresentador estivesse hospitalizado

Ao revelar a internação, a jornalista leu uma nota oficial da emissora: "O SBT confirma que o nosso amado Silvio Santos está com Influenza A. Ele está sendo medicado e no hospital. A família agradece o carinho que todos estão tendo conosco, e a gente fica na torcida para mais notícias. Silvio Santos está internado, mas está bem", garantiu.

O comunicador estaria recebendo tratamento intensivo para os sintomas da Influenza A, que incluem febre, tosse, dor de garganta e dores musculares. Conforme informado pela imprensa, a internação foi necessária para aplicação de medicamentos injetáveis, garantindo assim uma recuperação mais eficaz e rápida.



Silvio Santos está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. No entanto, o hospital não confirmou oficialmente a presença do apresentador entre seus pacientes, mantendo o sigilo sobre seu estado de saúde e tratamento. Na última quarta-feira (17), a assessoria do SBT havia negado a hospitalização do famoso, agora voltando atrás no pronunciamento.